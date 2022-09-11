Специалисты Wedbush Securities довольно оптимистично оценивают рыночный потенциал представленных недавно компанией Apple смартфонов семейства iPhone 14. Только в этом году они могут быть отгружены поставщиками в количестве 90 млн штук, как считают эксперты. Модели серии Pro, например, сейчас приходится ожидать до середины октября, что говорит о высоком спросе на новинки.
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По мнению аналитиков, из примерно миллиарда эксплуатируемых в настоящее время iPhone почти четверть имеет возраст более трёх с половиной лет, а потому до 240 млн смартфонов Apple в ближайшие месяцы подлежат замене на более новые – с высокой долей вероятности, также несущие торговую марку Apple.