И случилось это ещё в прошлом октябре.

Поскольку новостные ленты сейчас пестрят сообщениями о близости анонса как новых центральных процессоров, так и новых игровых видеокарт, мастерам экстремального разгона имеет смысл зарегистрировать свои лучшие результаты с использованием компонентов уходящего поколения. Финский оверклокер Luumi не стал исключением, и решил опубликовать результаты достижения, полученного ещё в октябре прошлого года с использованием пары видеокарт GeForce RTX 3090 марки EVGA и не самого распространённого процессора Intel Xeon W-3175X, который при помощи жидкого азота был разогнан почти до 5.4 ГГц с сохранением активности всех 28 ядер, но без многопоточности.

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Источник изображения: HWBot, Luumi

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Непосредственно видеокарты серии K|ngp|n под жидким азотом покорили частоты 2580/22896 МГц, этого хватило для достижения абсолютного мирового рекорда в 3DMark Time Spy Extreme, в данный момент соответствующего 24 851 баллу. Помимо компонентов EVGA, финские оверклокеры (над рекордом работал дуэт) использовали системы охлаждения марки K|ngp|n Edition и блок питания Super Flower мощностью 2000 Вт. Второй источник питания аналогичной мощности был предоставлен компанией EVGA.