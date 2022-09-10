Хотя она собиралась это делать только для продукции, продаваемой в Китае.

Компания Apple подвергалась существенному давлению в период правления Дональда Трампа (Donald Trump), поскольку основная часть её продукции выпускается подрядчиками на территории Китая, но со сменой политического лидера вектор активности не сменился, как позволяет судить выдержка из публикации на страницах Financial Times. Приближённый к руководству парламентского комитета по разведке сенатор Марк Рубио (Mark Rubio) упрекнул Apple в готовности использовать твердотельную память YMTC китайского производства.

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Источник изображения: Reuters

Политик пообещал Apple, что в случае сотрудничества с YMTC первая из компаний подвергнется таким процедурам, которые федеральному правительству США никогда не приходилось применять в своей истории. По его словам, власти страны не могут допустить, чтобы контролируемые Коммунистической партией Китая компании снабжали своими компонентами миллионы iPhone, используемых американскими гражданами.

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Apple пришлось заявить, что она до сих пор не оснащала микросхемами памяти YMTC свои смартфоны, но рассматривала такую возможность для изделий, реализуемых на внутреннем рынке КНР.