Опрошенные Reuters отраслевые эксперты заявили, что запрет на поставку передовых ускорителей вычислений AMD и NVIDIA в Китай, вне всякого сомнения, подстегнёт активность местных разработчиков в сфере импортозамещения, но успех подобных инициатив будет во многом зависеть от наличия совместимой программной экосистемы.
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Примеры удачного сочетания знаний выходцев из NVIDIA и китайского капитала уже известны – достаточно вспомнить компанию Biren, которой удалось создать конкурентоспособные ускорители вычислений для нужд китайского рынка. Поскольку печальный пример Huawei до сих пор жив в памяти многих китайских компаний, представители Biren сразу заявили, что не собираются снабжать своим ускорителями организации, имеющие отношение к оборонной отрасли КНР.