CUDA всему голова.

Опрошенные Reuters отраслевые эксперты заявили, что запрет на поставку передовых ускорителей вычислений AMD и NVIDIA в Китай, вне всякого сомнения, подстегнёт активность местных разработчиков в сфере импортозамещения, но успех подобных инициатив будет во многом зависеть от наличия совместимой программной экосистемы.

реклама

Источник изображения: Reuters

рекомендации 3050 ASUS уже 30 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай -30% на 6700XT ASUS 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3080 Gigabyte за 70 с началом RTX 3070 за 50 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Примеры удачного сочетания знаний выходцев из NVIDIA и китайского капитала уже известны – достаточно вспомнить компанию Biren, которой удалось создать конкурентоспособные ускорители вычислений для нужд китайского рынка. Поскольку печальный пример Huawei до сих пор жив в памяти многих китайских компаний, представители Biren сразу заявили, что не собираются снабжать своим ускорителями организации, имеющие отношение к оборонной отрасли КНР.