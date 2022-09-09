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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Российский оверклокер занял большинство первых мест в модельном рейтинге GeForce GTX 1650 Super
Лишь шесть тестовых дисциплин не покорились настойчивому энтузиасту.
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Отрадно, что за двадцать лет деятельности автора этих строк на этом сайте не перестали появляться материалы, посвящённые экстремальному разгону. Вдвойне приятно, что популяризацией оверклокинга продолжает заниматься участник нашей конференции и самый продуктивный российский оверклокер по версии HWBot – Traktor, который эту неделю завершил обновлением модельных рекордов NVIDIA GeForce GTX 1650 Super.

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Источник изображения: HWBot, Traktor

По словам Алексея, ему для этого потребовалось пусть и серьёзное, но всё же воздушное охлаждение видеокарты – старичок Ice Hammer IH-900B неплохо справляется с охлаждением современных видеокарт, к числу которых с некоторыми оговорками можно отнести GeForce GTX 1650 Super. Кстати, в качестве термоинтерфейса Traktor использовал состав CyberBlood, относящийся к категории «жидких металлов».

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Компанию видеокарте составили центральный процессор Intel Core i9-12900K, который охлаждался водоблоком, а также материнская плата MSI MEG Z690I Unify. Из всего списка тестовых дисциплин наш соотечественник оставил в модельном рейтинге лишь шесть позиций, в которых он уступил немецкому конкуренту. Все прочие результаты стали лучшими и позволили нашему оверклокеру занять первые места.

#экстремальный разгон #geforce gtx 1650 super #hwbot
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Felsher-003
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Заглот было занято
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Кто тебе тля позволил, так изъясняться, черт без имени и фамилии
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BoeHa4aJIbHuK
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Слишком громко лаешь для "старой псины" которая не знает кто такой фраер.😁
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Максим Ширшов
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Процессоры Intel 13-го поколения всё же будут уступать CPU Ryzen 7000 по части поддержки PCIe 5.0
Infinity78
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