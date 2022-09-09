Отрадно, что за двадцать лет деятельности автора этих строк на этом сайте не перестали появляться материалы, посвящённые экстремальному разгону. Вдвойне приятно, что популяризацией оверклокинга продолжает заниматься участник нашей конференции и самый продуктивный российский оверклокер по версии HWBot – Traktor, который эту неделю завершил обновлением модельных рекордов NVIDIA GeForce GTX 1650 Super.
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По словам Алексея, ему для этого потребовалось пусть и серьёзное, но всё же воздушное охлаждение видеокарты – старичок Ice Hammer IH-900B неплохо справляется с охлаждением современных видеокарт, к числу которых с некоторыми оговорками можно отнести GeForce GTX 1650 Super. Кстати, в качестве термоинтерфейса Traktor использовал состав CyberBlood, относящийся к категории «жидких металлов».
Компанию видеокарте составили центральный процессор Intel Core i9-12900K, который охлаждался водоблоком, а также материнская плата MSI MEG Z690I Unify. Из всего списка тестовых дисциплин наш соотечественник оставил в модельном рейтинге лишь шесть позиций, в которых он уступил немецкому конкуренту. Все прочие результаты стали лучшими и позволили нашему оверклокеру занять первые места.