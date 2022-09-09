Лишь шесть тестовых дисциплин не покорились настойчивому энтузиасту.

Отрадно, что за двадцать лет деятельности автора этих строк на этом сайте не перестали появляться материалы, посвящённые экстремальному разгону. Вдвойне приятно, что популяризацией оверклокинга продолжает заниматься участник нашей конференции и самый продуктивный российский оверклокер по версии HWBot – Traktor, который эту неделю завершил обновлением модельных рекордов NVIDIA GeForce GTX 1650 Super.

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Источник изображения: HWBot, Traktor

По словам Алексея, ему для этого потребовалось пусть и серьёзное, но всё же воздушное охлаждение видеокарты – старичок Ice Hammer IH-900B неплохо справляется с охлаждением современных видеокарт, к числу которых с некоторыми оговорками можно отнести GeForce GTX 1650 Super. Кстати, в качестве термоинтерфейса Traktor использовал состав CyberBlood, относящийся к категории «жидких металлов».

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Компанию видеокарте составили центральный процессор Intel Core i9-12900K, который охлаждался водоблоком, а также материнская плата MSI MEG Z690I Unify. Из всего списка тестовых дисциплин наш соотечественник оставил в модельном рейтинге лишь шесть позиций, в которых он уступил немецкому конкуренту. Все прочие результаты стали лучшими и позволили нашему оверклокеру занять первые места.