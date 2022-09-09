Всего на один день по сравнению с июлем.

Агентство Bloomberg опубликовало очередные данные Susquehanna Financial Group по срокам ожидания поставок полупроводниковых компонентов. В среднем по отрасли в августе они сократились всего на один день до 26,8 недели по сравнению с июлем, а это заметно больше считающихся нормой 10-14 недель, как поясняет источник.

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Источник изображения: Susquehanna Financial Group

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Если в потребительском сегменте дефицита чипов почти не наблюдается, то увеличенные сроки ожидания сохраняются в сфере поставок микроконтроллеров, силовой электроники и оптоэлектронных компонентов. По словам авторов исследования, отрасли только предстоит преодолеть склонность к заказу компонентов «с запасом» и переварить имеющиеся на складах увеличенные остатки, поэтому нормализация ситуации продвигается медленно.