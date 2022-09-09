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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD сохраняет шансы на увеличение своей доли рынка
В этом убеждены аналитики Stifel.
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3060 Ti за 40 тр в Регарде

По мнению экспертов Stifel, ценные бумаги AMD сейчас являются наиболее привлекательными для инвесторов среди трёх основных американских разработчиков компонентов для ПК. Компании NVIDIA и Intel переживают сложные периоды в своём развитии, поэтому их акции авторы аналитической записки просто предлагают придержать до лучших времён.

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Источник изображения: Dreamstime

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В случае с NVIDIA всё усугубляется тем, что сейчас сложно спрогнозировать, насколько продолжительным будет кризис, спровоцированный перепроизводством игровых графических процессоров. Амбиции Intel слишком велики, чтобы быстро и безболезненно воплотиться в жизнь, а вот AMD продолжает ритмично представлять новые продукты в соответствии с ранее намеченным графиком, и это поможет ей укреплять свои позиции в серверном, корпоративном и потребительском сегментах рынка. Выручка AMD продолжит расти быстрее рынка, поскольку компания будет отнимать позиции у конкурентов, а показатели прибыльности компании тоже продолжат улучшаться.

#amd #intel #nvidia #аналитика #финансы
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