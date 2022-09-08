Больше недели прошло с тех пор, как американский энтузиаст Splave пробовал свои силы в SuperPI 32M, вооружившись резервуарами для жидкого азота, процессором Intel Core i9-12900KS и материнской платой ASRock Z690 Aqua OC. На этой неделе он улучшил свой предыдущий рекорд до 3 минут 30,888 секунды, сохранив прежнюю частоту центрального процессора – 7503 МГц при активности четырёх производительных ядер и четырёх потоков.
реклама
По всей видимости, вырвать ещё несколько долей секунды в борьбе с самим собой американский энтузиаст смог за счёт оптимизации режима работы оперативной памяти, которая в ходе эксперимента тоже охлаждалась жидким азотом, как и центральный процессор, сохранивший неизменную по сравнению с предыдущим результатом частоту.