Да и в следующий год смотрит с оптимизмом.

Получившая в августе рекордную выручку в размере $7,06 млрд компания TSMC и не думает поддаваться пессимистичным настроениям по примеру Samsung Electronics, как поясняет популярный тайваньский сайт DigiTimes. Более того, крупнейший контрактный производитель полупроводниковой продукции в мире даже убеждён, что сможет увеличить выручку по итогам текущего года на запланированные 34-36%.

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Источник изображения: Investing

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В следующем году, по мнению представителей TSMC, рост выручки компании тоже будет значительным, хотя о конкретных числовых значениях этого параметра пока говорить рано. Напомним, что подобный оптимизм компания обычно объясняет способностью заказов от одних клиентов замещать выбывающие заказы от других. В общем и целом бизнес компании всё равно растёт, даже если спрос на одном или нескольких направлениях снижается.