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Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA начала готовить почву для анонса новых видеокарт в социальных сетях
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Неофициальные источники информации о характеристиках и ассортименте видеокарт семейства GeForce RTX 40, безусловно, дают гораздо больше пищи для рассуждений, но на официальной странице NVIDIA в Twitter можно найти интригующие и лаконичные видеоролики под тегом #ProjectBeyond, который может иметь отношение к каким-то будущим продуктам этой марки.

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Источник изображения: Twitter, GeForce

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Ожидается, что основатель NVIDIA Дженсен Хуан (Jen-Hsun Huang) выступит с презентацией новых игровых решений через 12 дней, а потому проявление сопутствующей активности в социальных сетях кажется весьма своевременным. По крайней мере, о каких-то новинках глава NVIDIA на грядущем мероприятии точно расскажет, а потому уже пора готовить почву для его откровений.

#nvidia #видеокарты #ada lovelace #geforce rtx 40
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