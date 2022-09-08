Понятное дело, когда речь идёт о необходимости хранить в тайне информацию о будущих продуктах Intel, то Игорь слаб настолько, что не собирается дожидаться официальной премьеры процессоров семейства Raptor Lake, которая состоится в конце текущего месяца. Соответствующий немецкий сайт уже публикует слайды из официальной презентации, на которых основные характеристики наиболее дорогой части ассортимента процессоров серии Raptor Lake указаны в явном виде. Для знакомства с содержимым таблицы достаточно нажать на картинку, чтобы перейти к просмотру увеличенной её версии.
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По всей видимости, дебютный набор моделей будет состоять из шести позиций. Увенчает его флагманский Core i9-13900K с 24 разнородными ядрами (8 производительных и 16 экономичных), в режиме автоматического разгона способный работать на частоте 5.8 ГГц. Старшим моделям процессоров этого семейства приписывается способность работать с памятью типа DDR5-5600, хотя при наличии совместимой материнской платы они способны соседствовать и с модулями памяти типа DDR4-3200.
Поскольку попутно перечисляются и особенности чипсета Intel Z790, то становится известно, что прежнее количество линий PCI Express он распределяет иначе. Вместо 16 линий PCI Express 3.0 он поддерживает только восемь, зато количество поддерживаемых линий PCI Express 4.0 увеличено с 12 до 20 штук. Количество поддерживаемых портов USB 3.2 Gen 2x2 выросло с четырёх до пяти.