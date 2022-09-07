Научные исследования доказывают, что использование гигиенических процедур после еды позволяет эффективно бороться с развитием кариеса, поддерживая ротовую полость в здоровом виде. Однако, только лишь одна зубная щётка не способна решить все проблемы зубов, поскольку даже правильная очистка удаляет не больше 70% налёта. По мнению учёных, во многих случаях обойтись без зубной нити просто невозможно, поскольку до 30% налёта находится в щелях между зубами. Игнорирование этой проблемы часто приводит к болезням ротовой полости и неприятному запаху, который преследует человека несмотря на то, что он регулярно чистит зубы. Все эти проблемы решает стоматологический флоссер с автоматическим диспенсером Nandme F88.
Внутри коробки находится 88 полосок с зубной нитью, обладающих высокой степенью проникновения прочностью. Далеко не все люди знают о том, как пользоваться подобным прибором, а в результате допускают ошибки, что приводит к увеличению зазора между зубами и повреждению дёсен. Обычно, люди берут зубную нить двумя руками, и делают 4-6 попыток снять налёт между зубами, удалив остатки пищи. Благодаря флоссеру F88, гигиеническая процедура становится проще, чем когда бы то ни было. Устройство обладает простой конструкций, а также удобным дозатором, выбрасывающим по одному слою за одно нажатие. Благодаря портативному выдвижному автоматическому диспенсеру нить прочно фиксируется в специальном крючке, а конструкция выполнена таким образом, что во время захвата основная часть нити не имеет контакта с руками. Это полезно, если рядом нет доступа к дезинфицирующим средствам или чистой воде. Всё это значит, что F88 подойдёт как для очистки зубного налёта в домашних условиях, так вдали от цивилизации, например, на пикнике, где подают шашлык или любые другие продукты питания.
Нить изготовлена из гибкого полимерного материала, она тоньше популярных аналогов, но при этом не подвержена разрывам и ломкости. Шероховатости сведены к нулю, что позволяет прибору скользить между зубами, не вызывая неприятных ощущений, которые часто приводят к отторжению у тех, кто впервые попробовал зубную нить. Крючок для захвата нити удобно лежит в руке, а эргономичный изгиб упрощает чистку. Простой захват с резьбой исключает выпадение, прочно фиксируя прибор между пальцами. Производитель отмечает, что после использования коробка может быть переработана, а после того, как все 88 нитей окончатся, не обязательно покупать весь набор. Достаточно взять только сменную нить, что не только дёшево, но и экологично.
В ходе распродажи флоссер Nandme F88 доступен с 62% скидкой на AliExpress. Поторопитесь, ведь предложение носит ограниченный характер и завершится 9 сентября. Обычно коробка с зубной нитью стоит 25.98 доллара, тогда как ещё несколько дней вы сможете купить её всего за 9.87 доллара. Ну а если вы введёте код YUOA12, то сможете ещё и получить дополнительную скидку в размере 2 долларов.