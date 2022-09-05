На этот раз инженеры компании создали ещё более технологичное устройство, обладающие огромным количеством функций

Купон на скидку: TRONSMARTT7

Лето подошло к концу, но этой осенью ещё будет время для вылазки на природу, где можно устроить пикник в кругу друзей или длинный туристический забег. Даже если ваш максимум – это поход на шашлык в соседний парк, то без музыки просто не обойтись. Tronsmart решила не оставлять меломанов с некачественными гаджетами, выпустив новую модель беспроводной колонки T7. Производитель уверяет, что улучшил многие аспекты широко известной T6, что позволило перейти на новый уровень звучания. Особенно интересной функцией может стать динамически настраиваемая подсветка, что позволит сделать вечеринку на природе или дома насыщенной миллионами ярких цветов.Никаких компромиссов со звуком нет и не может быть. Tronsmart использовала более мощный низкочастотной динамик, а двойные твиттеры усиливают стереоэффект, создавая потрясающее звучание, которого не ожидаешь услышать от компактной колонки. T7 может похвастать технологией SoundPulse, которая выдаёт мощные басы в направлении 360 градусов, что, несомненно, оценят меломаны со всего мира. Высокое качество звука соседствует с удобством, ведь управление настройками эквалайзера и режимами воспроизведения осуществляется с помощью удобного приложения для смартфонов. Настройки способны удивить самых требовательных пользователей, а в качестве дополнительного режима предусмотрен стереозвук с повышенной чёткостью.T7 можно взять с собой не только в поездку, но и наслаждаться музыкой у бассейна, ведь колонка обладает защитой от воды по стандарту IPX7. Ёмкий аккумулятор обеспечивает до 12 часов непрерывного проигрывания, а конструкция прочная и удобная, что позволяет не ограничивать себя крохотными наушниками. Колонка поддерживает популярные голосовые помощники Siri, Google Assistant и Cortana, что и вовсе освобождает вас от дополнительных гаджетов. Мощность достигает 30 Вт, а при покупке сразу нескольких колонок их можно объединить в полноценную систему, что только усилит эффект от прослушивания. Зарядка осуществляется с помощью комплектного блока питания с интерфейсом USB Type C, а полный заряд достигается за 3 часа у розетки. Есть порт для карты памяти стандарта TF, но это далеко не все возможности, которые будут доступны владельцам новой колонки Tronsmart T7.Если у вас остались дополнительные вопросы, то найти больше информации вы сможетепроизводителя. Ну а если вы уже решили купить колонку, то можно перейти, где она доступна за 41.49 доллара. Не забудьте активировать скидочный купон TRONSMARTT7