При этом работа над созданием собственных процессоров не будет прекращена.

Отраслевое мероприятие IFA 2022 запрещённой в РФ компанией Meta было использовано, как поясняет Reuters, для объявления о заключении соглашения о стратегическом сотрудничестве с американским разработчиком мобильных процессоров Qualcomm. Финансовая сторона вопроса не оговаривается, но сделка позволит первой из компаний получать от Qualcomm адаптированные чипы для создания своих гарнитур виртуальной реальности.

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Источник изображения: Meta

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В основу адаптированной для нужд данного заказчика лягут мобильные процессоры Qualcomm семейства Snapdragon, но получать их смогут и другие клиенты американского разработчика. Данное соглашение не означает, что компания Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) свернёт инициативы по разработке собственных аппаратных компонентов, но в сегменте устройств виртуальной реальности она в ближайшее время сосредоточится именно на заимствованных у Qualcomm решениях. Одни и те же продукты Meta, по словам представителей последней, могут сочетать как собственные, так и компоненты сторонней разработки.