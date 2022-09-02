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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Broadcom пока не чувствует на себе влияния полупроводникового кризиса
Спрос на продукцию и не думает снижаться.
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За предыдущие два года мы привыкли называть любое состояние полупроводникового рынка кризисом. Если чипов на всех не хватает – это проблема для одних участников рынка, если их выпущено слишком много, а спрос упал – это проблема для других. Как даёт понять Bloomberg, руководство Broadcom пока не может утверждать, что данная компания перешла от одной фазы кризиса к другой. По крайней мере, она располагает заказами на $31 млрд, от которых клиенты не могут отказаться, а сроки поставок продукции в среднем составляют 50 недель.

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Источник изображения: Broadcom

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Соответственно, не видит Broadcom причин и для снижения прогноза по выручке. В минувшем квартале, который завершился в календаре производителя 31 июля, выручка достигла $8,46 млрд, превзойдя ожидания аналитиков. В текущем квартале компания рассчитывает выручить $8,9 млрд, что также выше прогнозов сторонних экспертов. В сегменте беспроводных решений выручка компании последовательно может увеличиться на 20%, не в последнюю очередь благодаря заказам Apple. Выход новых моделей iPhone, по мнению представителей Broadcom, заставит поставщика последних заказать у неё такое же количество компонентов, как и в случае с предыдущим поколением устройств.

#аналитика #финансы #полупроводники #broadcom
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