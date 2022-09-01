В том случае, если американские власти перегнут палку с ограничениями.

Со страниц ресурса Nikkei Asian Review профессор Копенгагенской школы бизнеса Дуглас Фуллер (Douglas Fuller) поделился своей оценкой ситуации с ужесточением санкций технологического характера со стороны США в отношении Китая. Как известно, китайским компаниям недавно был отрезан доступ к программным средствам для проектирования передовых полупроводниковых решений, и власти США настаивают на ограничении поставок оборудования, позволяющего выпускать 14-нм и более прогрессивную продукцию.

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Источник изображения: Reuters

Дальнейшее «закручивание гаек», по мнению автора публикации, может вызвать недовольство компаний, которые так или иначе зависят от китайского рынка. По сути, даже крупные контрактные производители типа TSMC в будущем в случае необходимости могут при финансовой поддержке китайских заказчиков создать производства, лишённые технологий американского происхождения, и тем самым обеспечить китайских клиентов пусть не самым передовым, но достаточно современным литографическим оборудованием. Тем более, что производители последнего ещё сохранились в Японии, и это может отвечать их собственным интересам.

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Попутно отмечается, что пока ограничения в отношении Китая могут носить избирательный характер. Корейские производители памяти, как ожидается, сохранят возможность модернизировать свои предприятия на территории КНР, закупая новое оборудование, использующее технологии американского происхождения.