Аналитики TrendForce решили пересмотреть свой прогноз по темпам снижения контрактных цен на микросхемы памяти типа NAND. Если до этого они ожидали снижения цен по итогам третьего квартала на 15-20%, то теперь они упоминают диапазон от 30-35%, поскольку склады заполнены памятью, а покупатели и не думают повышать активность, как это традиционно предусматривалось сезонными тенденциями рынка.
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Эксперты считают, что в четвёртом квартале цены на твердотельную память снизятся ещё на 20%, а в первом квартале следующего года вектор их изменения сохранится. Более того, сжатие рынка при отсутствии спроса и в условиях резкого падения цен вынудит некоторых производителей объединяться, поэтому следующий год может привести к перестановкам сил на рынке твердотельной памяти.