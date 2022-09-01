Возможно, к концу следующего года не все производители сохранят независимость.

Аналитики TrendForce решили пересмотреть свой прогноз по темпам снижения контрактных цен на микросхемы памяти типа NAND. Если до этого они ожидали снижения цен по итогам третьего квартала на 15-20%, то теперь они упоминают диапазон от 30-35%, поскольку склады заполнены памятью, а покупатели и не думают повышать активность, как это традиционно предусматривалось сезонными тенденциями рынка.

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Источник изображения: Reuters

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Эксперты считают, что в четвёртом квартале цены на твердотельную память снизятся ещё на 20%, а в первом квартале следующего года вектор их изменения сохранится. Более того, сжатие рынка при отсутствии спроса и в условиях резкого падения цен вынудит некоторых производителей объединяться, поэтому следующий год может привести к перестановкам сил на рынке твердотельной памяти.