Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайские чиновники выступили с осуждением запрета на поставки компонентов NVIDIA в КНР
Санкции нарушают законные права китайских компаний, как считают в министерстве торговли.
рекомендации
3080 Gigabyte Gaming за 70 с началом
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3060 ASUS дешевле 40 тр

Поскольку компания AMD оценила потенциальный ущерб от новых санкций США в отношении Китая в незначительную сумму, основные претензии китайских властей, по словам Reuters, сосредоточились именно на запрете поставок ускорителей вычислений NVIDIA с уровнем производительности A100 и выше. Напомним, сама компания оценила возможные потери от введения ограничений против Китая в $400 млн, при этом подчеркнув, что уже некоторое время не поставляет свою продукцию в Россию.

реклама

Источник изображения: Reuters

рекомендации
3060 Ti за 40 тр в Регарде
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3050 ASUS уже 30 тр
-30% на 6700XT ASUS
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Как сообщает Reuters, представители Министерства торговли КНР заявили, что действия США подрывают законные интересы и нарушают права китайских компаний, а также стабильность мировых цепочек поставок промышленной продукции. Как известно, NVIDIA будет пытаться получить лицензию на экспорт в Китай запрещённой продукции, но не питает лишних иллюзий по поводу успеха данной затеи. Под вопросом остаётся и возможность восполнения выбывающей продукции на сумму $400 млн другими изделиями, которые под санкционные ограничения не попали.

#nvidia #полупроводники #китай #санкции #сша
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Акции NVIDIA обвалились на фоне запрета поставок передовых ускорителей вычислений в Китай и Россию
TSMC приступила к обучению персонала для совместного предприятия в Японии
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

10 великолепных игр для PlayStation 3, которые стоит пройти на ПК через эмулятор
20
Шорт-лист восьмерки лучших игровых ноутбуков 2022 года
20
Газовая дубинка Путина в действии – ЕС назвал поставки газа из РФ оружием, а впереди холодная зима
97
Параллельная реальность производителей железа
36
DIY: Изготавливаю необычную защитную крышку для вентилятора в MicroATX системе
34
Сколько всего знаков зодиака, почему нет ни одного настоящего Скорпиона, и кто рождён змееносцем
11
Age of Wonders. Современность фаната. Часть 3-1, AoW 3
2
Гид для туристов в Москву. Часть первая: Подготовка.
9
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-6400 XPG Caster RGB (AX5U6400C4016G-DCCARGY) объемом 32 Гбайт
9

Сейчас обсуждают

unboldesoupe
12:00
Я здесь с 2006-го и чо дальше? Вот такое говно тут вываливать из себя на всеобщее?
Параллельная реальность производителей железа
Владимир Кононов
11:59
Мне интересно, откуда берутся такие глупые как вы. С чего вы взяли что 1650 барахло? Я ее брал на время и она все тянет на почти высоких настройках. 1080р. Если вы имели ввиду 4к то сомнений нет но, н...
Какую видеокарту купить, если денег нет, но играть в современные игры очень хочется
вероника попович
11:58
А что вам там усложнили, теперь за визу будете отдавать 80 евро вместо 30, для вас это не деньги
В ЕС договорились о введении усложнённых визовых процедур для россиян
il-nul il-nul
11:57
Учитывая, как сильно продажи кожанной сволочи зависят от Китая (особенно в части высокопроизводительных решений), неплохой такой удар США делает по яйцам Хуанга (если они у него есть). PS. Как пишет ...
США запретили продавать видеокарты NVIDIA и AMD в Китае и РФ – пока только серверные A100 и H100
Stupid Miner
11:57
Не о чем прибавка.
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-6400 XPG Caster RGB (AX5U6400C4016G-DCCARGY) объемом 32 Гбайт
Tank
11:57
Хуанг толкнёт как игровые - в его положении сейчас терять Китай это убийство компании
США запретили продавать видеокарты NVIDIA и AMD в Китае и РФ – пока только серверные A100 и H100
unboldesoupe
11:56
Зоопарк это самая обыкновенная тюремная зона для животных. Ходят туда, как и в цирк с животными только поддерживающие живодёров.
Гид для туристов в Москву. Часть первая: Подготовка.
Kasyan
11:56
Один из старожил этого сайта.
Параллельная реальность производителей железа
Сергей Травкин
11:55
Официальные рекомендованные цены на топовые i5: 3570К - 212$ 12600K - 289$ ------------------ 7600x - 299$. Далее. Я писал об MSI Z77A-G43 - самой дешевой АТХ плате на старшем Z77 за 3000р/100$. Отк...
Параллельная реальность производителей железа
IRanPast
11:54
Я правильно понял, что память на 4-х канале работает?
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-6400 XPG Caster RGB (AX5U6400C4016G-DCCARGY) объемом 32 Гбайт
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем