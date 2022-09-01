Санкции нарушают законные права китайских компаний, как считают в министерстве торговли.

Поскольку компания AMD оценила потенциальный ущерб от новых санкций США в отношении Китая в незначительную сумму, основные претензии китайских властей, по словам Reuters, сосредоточились именно на запрете поставок ускорителей вычислений NVIDIA с уровнем производительности A100 и выше. Напомним, сама компания оценила возможные потери от введения ограничений против Китая в $400 млн, при этом подчеркнув, что уже некоторое время не поставляет свою продукцию в Россию.

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Источник изображения: Reuters

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Как сообщает Reuters, представители Министерства торговли КНР заявили, что действия США подрывают законные интересы и нарушают права китайских компаний, а также стабильность мировых цепочек поставок промышленной продукции. Как известно, NVIDIA будет пытаться получить лицензию на экспорт в Китай запрещённой продукции, но не питает лишних иллюзий по поводу успеха данной затеи. Под вопросом остаётся и возможность восполнения выбывающей продукции на сумму $400 млн другими изделиями, которые под санкционные ограничения не попали.