За месяц до публикации отчётности за первый квартал фискального года компания Seagate Technology решила предупредить инвесторов об ухудшении финансовых показателей по сравнению с собственными прогнозами, которые компания делала в середине июля. В частности, по итогам текущего квартала Seagate теперь рассчитывает выручить от $2,0 до $2,2 млрд, хотя в середине лета она планировала получить от $2,35 до $2,65 млрд.
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Несмотря на эти тенденции, компания сообщает о стабильно высоком спросе на накопители объёмом более 20 Тбайт и рассчитывает на переход к доминированию 18-терабайтных моделей в показателях выручки по итогам текущего квартала. В текущем квартале, по мнению руководства Seagate, выручку компании подорвали негативные тенденции в экономике азиатского региона, а также возросшая осторожность клиентов во всём мире при планировании собственных расходов. Не стали исключением даже американские провайдеры облачных услуг, которые до сих пор демонстрировали высокий спрос на жёсткие диски большой ёмкости.
Компания поясняет, что вынуждена будет сокращать затраты и объёмы производства, а также пересмотреть инвестиционную программу на ближайшие девять месяцев.