Изданию PC Gamer удалось получить комментарии научного советника по разработке графики Intel Тома Питерсена (Tome Petersen) по поводу слухов о намерениях компании прекратить разработку дискретных решений. Он с ходу заявил, что компания «никуда не уходит из дискретного бизнеса». Разработки в этой сфере будут ложиться в основу как интегрированной графики, так и серверных решений марки.
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Значительная часть ресурсов по разработке аппаратной части дискретных графических процессоров Intel сейчас направлена на следующее поколение графики под кодовым обозначением Battlemage, по словам Питерсена. Некоторая часть специалистов Intel уже начинает разрабатывать графику поколения Celestial, которая выйдет не ранее 2024 года. При этом в сфере разработки драйверов основные ресурсы пока что направлены на доводку ПО для графики текущего поколения – Alchemist.
Как пояснил Питерсен, возвращаясь в сегмент дискретной графики после многолетнего перерыва, Intel сосредоточила усилия на массовом ценовом сегменте, но в будущем обязательно выведет на рынок флагманские графические решения.