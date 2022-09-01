Преимущественно, конечно, в Китай.

Агентство Reuters успело получить комментарии представителей AMD и NVIDIA по поводу введённого в конце августа запрета на поставки ускорителей вычислений с уровнем производительности выше A100 в КНР и Россию. В последнем случае запрет можно считать формальным, ибо NVIDIA ещё весной прекратила отгрузки продукции на российский рынок по официальным каналам.

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Источник изображения: NVIDIA

Зато потеря китайского рынка ускорителей вычислений для NVIDIA грозит серьёзными убытками, как невольно признались представители компании. Во всяком случае, в этом квартале она рассчитывала получить от китайских клиентов до $400 млн в рамках реализации соответствующих проектов. Если они не переключатся на другую продукцию – скажем, менее производительные ускорители, которые закупать по-прежнему можно, то NVIDIA рискует потерять до 10% всей своей серверной выручки.

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Есть и более экзотический вариант развития событий. NVIDIA попытается получить экспортную лицензию, позволяющую ей поставлять необходимые ускорители в Китай, но сама компания в успех этой затеи не особо верит. AMD по поводу этих санкций не особо переживает. Во-первых, под запрет попали только более производительные Instinct MI250. Во-вторых, её выручка на китайском направлении в этом секторе не так велика. Зато акции NVIDIA на фоне этих новостей упали в цене сразу на 6,6%.