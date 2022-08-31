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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти поставили перед японскими производителями задачу к 2030 году наладить выпуск аккумуляторных батарей совокупной ёмкостью 600 ГВт·ч
На сопутствующие нужды будет выделено $24 млрд.
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Как сообщает агентство Reuters, власти Японии разработали очередной план повышения конкурентоспособности национальной промышленности в борьбе с китайскими и южнокорейскими конкурентами. В данном случае идёт о программе развития отрасли по производству аккумуляторов, пригодных для использования на электротранспорте и в стационарных системах хранения электроэнергии.

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Источник изображения: Reuters

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Участникам рынка для достижения поставленных целей к 2030 году потребуется не менее 30 тысяч квалифицированных сотрудников, по оценкам правительственных чиновников. Совокупные инвестиции в отрасль должны достигнуть $24 млрд, но в этом отношении японские власти рассчитывают и на поддержку частного бизнеса. На территории Японии к 2030 году должен быть налажен выпуск тяговых аккумуляторов совокупной ёмкостью 150 ГВт·ч, а всего производственные мощности японских компаний по всему миру должны к тому моменту выпускать до 600 ГВт·ч аккумуляторов ежегодно в эквивалентной ёмкости. К концу десятилетия японские компании также должны освоить полномасштабное производство аккумуляторов с твердотельным электролитом. Соответствующие разработки ведут Nissan, Honda и Toyota, последняя при этом сотрудничает с Panasonic.

#япония #аккумуляторы #субсидии
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