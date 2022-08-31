Технологический симпозиум на Тайване, приуроченный к приезду делегации американских политиков, не обошёлся без выступления генерального директора TSMC Си-Си Вэя (C.C. Wei), как поясняет местное издание DigiTimes. Он использовал трибуну данного мероприятия, чтобы напомнить о сохранении за компанией доминирующего положения в сегменте услуг по контрактному производству полупроводниковой продукции с использованием 5-нм технологии.
реклама
Стоит добавить, что к середине текущего года 5-нм продукция обеспечивала 21% всей выручки компании TSMC. В денежном выражении это означает, что компания за квартал получила от клиентов около $3,8 млрд за продукцию, выпущенную по 5-нм технологии. За год до этого доля 5-нм продукции в выручке TSMC не превышала 18%, так что отслеживается положительная динамика.