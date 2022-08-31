В Объединённых Арабских Эмиратах.

Издание Electrek сообщило, что компания Tesla не только располагает полигоном для низкотемпературных испытаний своей продукции на территории Аляски, но и не упускает возможности провести испытания электромобилей при экстремально высоких температурах. Несколько экземпляров всех серийно выпускаемых моделей электромобилей Tesla для этого недавно отправились в ОАЭ.

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Источник изображения: Tesla

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В это время года температура воздуха в регионе достигает 50 градусов Цельсия, что даёт инженерам Tesla прекрасную возможность проверить, как работают электромобили марки в подобных условиях. Не исключено, что специалисты компании также будут изучать, как эксплуатация машин в таком климате влияет на запас хода. Tesla стремится постоянно уточнять алгоритмы расчёта этого показателя, используя не только данные о рельефе местности на маршруте, но и метеорологические данные о скорости ветра, его направлении, влажности и температуре воздуха.