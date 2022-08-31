Если говорить о контингенте американских чиновников и политиков, то после наделавшего немало шума визита на Тайвань спикера парламента Нэнси Пелоси (Nancy Pelosi), как поясняет Nikkei Asian Review, остров посетили уже два губернатора. Вслед за главой Индианы в составе очередной делегации на Тайвань отправился и Даг Дьюси (Doug Ducey), руководящий штатом Аризона.
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Как известно, именно в этом штате TSMC строит своё передовое предприятие по производству полупроводниковых компонентов, поэтому встреча с руководством компании закономерно попала в программу визита губернатора Аризоны на Тайвань. После Дьюси собирается посетить Южную Корею. По данным представителей администрации губернатора, товарооборот Аризоны с Тайванем достиг $1,92 млрд, а с Южной Кореей — $882 млн. Производственные партнёры TSMC тоже занялись развитием инфраструктуры в Аризоне, которая потребуется для функционирования строящегося предприятия этой компании. Всего в экономику штата инвестировали свои средства более 100 тайваньских компаний.