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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В минувшем квартале HP Inc сократила объёмы поставок ноутбуков на треть
И поводов для оптимизма ближайшие два квартала не несут.
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Компания HP Inc. уже отчиталась о результатах третьего фискального квартала, сообщив о снижении совокупной выручки на 4,1% до $14,7 млрд. Направление персональных систем продемонстрировало снижение выручки на 3% до $10,1 млрд, причём в потребительском сегменте она сократилась на 20%, а в коммерческом выросла на 7%.

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Источник изображения: HP Inc.

Если говорить о динамике изменения поставок в натуральном выражении, то в минувшем квартале компания сократила объёмы поставок ноутбуков на 32%, а в настольном сегменте наблюдался символический прирост на 1%. Устройства печати принесли компании на 6% меньше выручки, чем годом ранее. В потребительском сегменте выручка выросла на 1%, а в коммерческом снизилась на 3%. Поставки расходных материалов сократили выручку на 9%. Непосредственно количество поставленных устройств печати сократилось на 1% в потребительском сегменте и на 15% в коммерческом.

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По прогнозам руководства HP Inc., текущий квартал тоже будет характеризоваться низким спросом на ПК, да и последующий вряд ли принесёт какие-либо положительные изменения в этом плане.

#аналитика #финансы #ноутбуки #hp inc #компьютерный рынок
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