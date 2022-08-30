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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Apple в целом удалось преодолеть нехватку компонентов для компьютеров семейства MacBook
Сроки ожидания заказа сократились до семи дней.
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Во втором календарном квартале, как напоминает CNBC, руководство Apple жаловалось на дефицит компонентов для сборки ПК в качестве одной из причин, по которым объёмы реализации профильной продукции компании снизились. Эксперты JPMorgan теперь сообщают, что к настоящему времени компании удалось преодолеть трудности с поставками персональных компьютеров.

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Источник изображения: Reuters

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К такому выводу аналитики приходят, заявляя о сокращении сроков поставки заказанных Mac до одной недели в среднем во всех регионах официального присутствия Apple. В июне эти сроки достигали 15 дней, а в США вообще приближались к трём неделям. Руководство Apple рассчитывает, что новые модели MacBook Air, представленные в июне, подогреют спрос на ноутбуки данной марки, а потому спад спроса на рынке ПК не так сильно отразиться на финансовых итогах деятельности компании.

#аналитика #apple #macbook #дефицит полупроводников
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