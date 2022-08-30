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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайские власти парализовали работу крупнейшего рынка электроники в стране
По всё той же причине: чтоб проклятая простуда не туда и не оттуда.
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Как сообщает Nikkei Asian Review, власти китайского Шэньчжэня до второго сентября закрыли крупнейший в стране рынок, где продавались электронные компоненты. Одновременно была прекращена работа 24 станций метро, а оправдать подобные меры власти готовы необходимостью борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

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Источник изображения: Reuters

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В понедельник в Шэньчжэне обнаружено девять новых случаев заражения COVID-19 с симптоматическим течением заболевания и два бессимптомных случая. В ответственных участках жители города подвергаются тестированию регулярно, поскольку в некоторые районы 18-миллионного мегаполиса не попасть, не имея на руках отрицательный результат теста не старее 48 часов, а в отдельных случаях и не старее 24 часов. Одновременно с закрытием рынка прекращена деятельность кинотеатров, клубов и парков, а проведение массовых мероприятий запрещено до 2 сентября включительно.

#китай #пандемия #локдаун
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taurus88
14:30
ну, в рамках х570 и в550 амд догнала интел по ценам.
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djon3volta
14:29
Это называется - добровольно-принудительно. Когда выбор ограничен, других вариантов нет.
Китайские власти парализовали работу крупнейшего рынка электроники в стране
taurus88
14:28
ну ты удобно для себя сравниваешь годы простоя интел и годы прорыва амд. давай мы тоже сравним годы когда амд выпускала 8-ядерные булдозеры и годы когда интел перешла на архитектуру коре с её 2-кратны...
Анонс новых процессоров AMD Ryzen 7000 официально состоялся: характеристики, цены, начало продаж
AktivNY
14:28
Хорошая аллегория Зеленского. Отдавать приказ на контрудар при многократном превосходстве противника можно только под действием дури. Положил бойцов и веселится. Похоже у него хватает единомышленников...
Курс рубля может обвалиться до 80 за $1– что ждёт экономику осенью и при чём тут голландская болезнь
taurus88
14:27
ну так 6 поколений, но сокетов меньше же. причём з390 нихрена не новое поколение, а новый чипсет в рамках того же поколения.
Анонс новых процессоров AMD Ryzen 7000 официально состоялся: характеристики, цены, начало продаж
taurus88
14:26
фанатство. нас обвиняют в нём, а сами ещё хуже.
Анонс новых процессоров AMD Ryzen 7000 официально состоялся: характеристики, цены, начало продаж
Kasyan
14:26
Хз, просто теперь когда встройка есть в CPU, смысл теряется в APU, раньше люди покупали APU в основном для медиек и офисных ведерок.
AMD официально представила линейку настольных процессоров Ryzen 7000 на Socket AM5
ахахах
14:25
европу кстати тоже тряхнут после украины.Будешь кричать фашисты под рогачёвкой
Курс рубля может обвалиться до 80 за $1– что ждёт экономику осенью и при чём тут голландская болезнь
taurus88
14:25
ахах.
Анонс новых процессоров AMD Ryzen 7000 официально состоялся: характеристики, цены, начало продаж
IRanPast
14:24
Да, я не слышу 11-й этот вентилятор вообще или ты русский язык не понимаешь?
AMD официально представила линейку настольных процессоров Ryzen 7000 на Socket AM5
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