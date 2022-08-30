Как сообщает Nikkei Asian Review, власти китайского Шэньчжэня до второго сентября закрыли крупнейший в стране рынок, где продавались электронные компоненты. Одновременно была прекращена работа 24 станций метро, а оправдать подобные меры власти готовы необходимостью борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
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В понедельник в Шэньчжэне обнаружено девять новых случаев заражения COVID-19 с симптоматическим течением заболевания и два бессимптомных случая. В ответственных участках жители города подвергаются тестированию регулярно, поскольку в некоторые районы 18-миллионного мегаполиса не попасть, не имея на руках отрицательный результат теста не старее 48 часов, а в отдельных случаях и не старее 24 часов. Одновременно с закрытием рынка прекращена деятельность кинотеатров, клубов и парков, а проведение массовых мероприятий запрещено до 2 сентября включительно.