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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
TSMC к концу года запустит в Китае новое предприятие по выпуску 28-нм чипов
Вряд ли она себе это сможет позволить в дальнейшем.
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Говоря о причинах дефицита чипов на очередной отраслевой конференции, как отмечает Bloomberg, генеральный директор TSMC Си-Си Вэй (C.C. Wei) привёл пару ярких примеров. По его словам, ASML не может поставлять своим клиентам желаемое количество EUV-сканеров стоимостью более $150 млн каждый, поскольку для их сборки компании не хватает чипов стоимостью $10 за штуку. Автопроизводители порой не могут отправить клиентам машину за $50 000, если внутри нет необходимого компонента за $0,5.

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Источник изображения: TSMC

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Всё это подталкивает TSMC расширять объёмы производства продукции с использованием зрелой литографии. В четвёртом квартале, например, в Китае начнёт функционировать новое предприятие по выпуску 28-нм чипов. Скорее всего, его введение в строй будет для TSMC очень своевременным, поскольку в дальнейшем от подобной активности в Китае компанию смогут предостерегать американские власти. По крайней мере, если TSMC хочет получать от властей США субсидии на строительство своего предприятия в Аризоне, то от планов по расширению выпуска 28-нм продукции в Китае ей придётся на десять лет отказаться. Впрочем, если TSMC в глобальном масштабе будет выгоднее развивать китайское производство, она просто откажется от государственной поддержки в США.

#полупроводники #tsmc #китай #дефицит чипов
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