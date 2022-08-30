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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
AMD официально представила линейку настольных процессоров Ryzen 7000 на Socket AM5
Пока четыре модели, включая флагманский 16-ядерник Ryzen 9 7950X.
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Компания AMD официально представила линейку настольных процессоров Ryzen 7000, в которую вошли четыре модели с новой архитектурой Zen 4. По официальным данным, новое семейство демонстрируют уверенный рост перед настольными процессорами Ryzen 5000: 13 % прироста IPC (удельной производительности на такт) и до 29 % роста однопоточной производительности.

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Линейка настольных процессоров Ryzen 7000, которая поступит в продажу 27 сентября, пока включает в себя четыре модели с 6, 8, 12 и 16 ядрами.

В привязке к рекомендованной цене список новинок выглядит следующим образом:

  • Ryzen 9 7950X: 16 ядер, частота 4,5-5,7 ГГц, 64 Мбайт L3-кеша, 170 Вт TDP ($699);
  • Ryzen 9 7900X: 12 ядер, частота 4,7-5,6 ГГц, 64 Мбайт L3-кеша, 170 Вт TDP ($549);
  • Ryzen 7 7700X: 8 ядер, частота 4,5-5,4 ГГц, 32 Мбайт L3-кеша, 105 Вт TDP ($399);
  • Ryzen 5 7600X: 6 ядер, частота 4,7-5,3 ГГц, 32 Мбайт L3-кеша, 105 Вт TDP ($299).

В ходе презентации компания AMD заявила, что флагманский Ryzen 9 7950X быстрее своего аналога из прошлой линейки (Ryzen 9 5950X) в среднем на 40 % при создании и обработке «тяжёлого» цифрового контента, игровая производительность в разрешении 1080p выросла на 21 %.

В сравнении с Intel Core i9-12900K новый 16-ядерный процессор от AMD быстрее на 9 % в играх и на 45 % — в приложениях. Также компания особым образом выделила тот факт, что младшая модель в новой линейке (Ryzen 5 7600X) примерно на 5 % быстрее в играх по сравнению с флагманским Core i9-12900K.

Новая микроархитектура Zen 4 по сути является гармоничным развитием Zen 3: восьмиядерный CCD-чиплет Zen 4 был переведён на технологический процесс TSMC N5, что позволило увеличить количество транзисторов до 6,57 миллиарда (у Zen 3 было 4,15 млрд). Размер L2 кеша был удвоен до 1 Мбайт на ядро, а кэш для микроопераций был расширен в полтора раза.

Производство IO-чиплета Ryzen 7000 было переведено на технологию TSMC N6, теперь он получил встроенное графическое ядро с архитектурой RDNA 2 и долгожданную поддержку памяти DDR5 с шиной PCIe 5.0.

По части энергоэффективности новых процессоров AMD заявила следующее: при равной производительности Ryzen 9 7950X потребляет на 62 % меньше энергии по сравнению с Ryzen 9 5950X. А если выровнять энергопотребление двух сравниваемых процессоров, то новый 16-ядерник окажется на 49 % быстрее. Также по заверению производителя, по энергоэффективности Ryzen 9 7950X выше превосходит Core i9-12900K на 47 %.

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Процессоры линейки Ryzen 7000 можно будет установить только в новые материнские платы с интегрированным сокетом AM5, который сможет обеспечивать до 230 Вт питания. Новинки поступят в продажу 27 сентября, тогда же можно будет купить материнские платы на Socket AM5 на топовых чипсетах X670 и X670E. Появление плат со среднеуровневыми B650E и B650 ожидается в октябре.

#amd #ryzen 7000 #socket am5
5
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Сейчас обсуждают

Пшемислав Бженчишчикевич
09:10
Хyя, тут кроме зaглoта ещё кто то есть?
AMD официально представила линейку настольных процессоров Ryzen 7000 на Socket AM5
Daniel Onion
09:09
Там не указано на какой памяти. Ризены от частоты хорошую прибавку получают, только от смены типа может быть процентов 10 дало.
AMD официально представила линейку настольных процессоров Ryzen 7000 на Socket AM5
Валентин Пархоменко
09:09
В сравнении с Intel Core i9-12900K новый 16-ядерный процессор от AMD быстрее на 9 %. Также компания особым образом выделила тот факт, что младшая модель в новой линейке (Ryzen 5 7600X) примерно на 5 %...
AMD официально представила линейку настольных процессоров Ryzen 7000 на Socket AM5
Максим Ширшов
09:07
Сегодня день глупостей об АМД ? Народ массово ставит старые древние кулеры и они прекрасно справляются. Водянка может потребоваться в одном случае, если их гнать сильно, когда нелинейный прирост тепло...
Подробности о Zen 4 — более чем в 1.5 раза больше транзисторов и проблемы с нагревом Ryzen 7000
Дмитрий
09:03
такая пропасть между 7700 и 7900 как в цене так и в кеше сразу видно потом присунут 7800
AMD официально представила линейку настольных процессоров Ryzen 7000 на Socket AM5
Lurker-beta
09:03
не думаю. ddr5 решил текущий недостаток псп. А дальше я не верю в значительный рост многоядерности. Для игр упрётся в софт, а для тяжёлого проф софта... ну надо же продавать крутые воркстейшены с 4-х ...
AMD рассчитывает выпускать решения для Socket AM5 как минимум до 2025 года
NOFX
09:03
Да начнется разрыв синих пуканов! 😁
AMD официально представила линейку настольных процессоров Ryzen 7000 на Socket AM5
dimkahon
09:02
Вот именно! Из первоклассного хоррора сделали унылое рпг с лутом и прокачкой.
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dimkahon
09:01
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