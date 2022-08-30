Пока четыре модели, включая флагманский 16-ядерник Ryzen 9 7950X.

Компания AMD официально представила линейку настольных процессоров Ryzen 7000, в которую вошли четыре модели с новой архитектурой Zen 4. По официальным данным, новое семейство демонстрируют уверенный рост перед настольными процессорами Ryzen 5000: 13 % прироста IPC (удельной производительности на такт) и до 29 % роста однопоточной производительности.

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Линейка настольных процессоров Ryzen 7000, которая поступит в продажу 27 сентября, пока включает в себя четыре модели с 6, 8, 12 и 16 ядрами.

В привязке к рекомендованной цене список новинок выглядит следующим образом:

Ryzen 9 7950X: 16 ядер, частота 4,5-5,7 ГГц, 64 Мбайт L3-кеша, 170 Вт TDP ($699);

Ryzen 9 7900X: 12 ядер, частота 4,7-5,6 ГГц, 64 Мбайт L3-кеша, 170 Вт TDP ($549);

Ryzen 7 7700X: 8 ядер, частота 4,5-5,4 ГГц, 32 Мбайт L3-кеша, 105 Вт TDP ($399);

Ryzen 5 7600X: 6 ядер, частота 4,7-5,3 ГГц, 32 Мбайт L3-кеша, 105 Вт TDP ($299).

В ходе презентации компания AMD заявила, что флагманский Ryzen 9 7950X быстрее своего аналога из прошлой линейки (Ryzen 9 5950X) в среднем на 40 % при создании и обработке «тяжёлого» цифрового контента, игровая производительность в разрешении 1080p выросла на 21 %.

В сравнении с Intel Core i9-12900K новый 16-ядерный процессор от AMD быстрее на 9 % в играх и на 45 % — в приложениях. Также компания особым образом выделила тот факт, что младшая модель в новой линейке (Ryzen 5 7600X) примерно на 5 % быстрее в играх по сравнению с флагманским Core i9-12900K.

Новая микроархитектура Zen 4 по сути является гармоничным развитием Zen 3: восьмиядерный CCD-чиплет Zen 4 был переведён на технологический процесс TSMC N5, что позволило увеличить количество транзисторов до 6,57 миллиарда (у Zen 3 было 4,15 млрд). Размер L2 кеша был удвоен до 1 Мбайт на ядро, а кэш для микроопераций был расширен в полтора раза.

Производство IO-чиплета Ryzen 7000 было переведено на технологию TSMC N6, теперь он получил встроенное графическое ядро с архитектурой RDNA 2 и долгожданную поддержку памяти DDR5 с шиной PCIe 5.0.

По части энергоэффективности новых процессоров AMD заявила следующее: при равной производительности Ryzen 9 7950X потребляет на 62 % меньше энергии по сравнению с Ryzen 9 5950X. А если выровнять энергопотребление двух сравниваемых процессоров, то новый 16-ядерник окажется на 49 % быстрее. Также по заверению производителя, по энергоэффективности Ryzen 9 7950X выше превосходит Core i9-12900K на 47 %.

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Процессоры линейки Ryzen 7000 можно будет установить только в новые материнские платы с интегрированным сокетом AM5, который сможет обеспечивать до 230 Вт питания. Новинки поступят в продажу 27 сентября, тогда же можно будет купить материнские платы на Socket AM5 на топовых чипсетах X670 и X670E. Появление плат со среднеуровневыми B650E и B650 ожидается в октябре.