Но жизненный цикл наверняка окажется длиннее.

Скупой язык официальных пресс-релизов не следует игнорировать хотя бы по той причине, что важная информация в их текстах таится в не самых ожидаемых местах. Сообщая о дебюте процессоров Ryzen 7000 в исполнении Socket AM5, компания AMD мимоходом пояснила, что развивать новую платформу рассчитывает как минимум до 2025 года включительно.

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Источник изображения: AMD

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Получается, что Socket AM5 обеспечено не менее трёх с лишним лет регулярных обновлений, но опыт Socket AM4 показывает, что этот срок вполне может быть растянут до пяти лет. Фактически, AMD тянула жизненный цикл платформы Socket AM4 сильнее, чем рассчитывала изначально, пусть даже его последние фазы и выразились в выходе не самых массовых процессоров типа единственной модели Ryzen 7 5800X3D. У новой платформы AMD есть все шансы сохранить актуальность на протяжении пяти последующих лет, если только какие-то рыночные условия не потребуют реализовать серьёзные изменения ранее этого срока.