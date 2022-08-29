Как сообщает DigiTimes, задействованные в производстве 28-нм и 22-нм продукции мощности тайваньских компаний TSMC и UMC будут полностью загружены заказами до конца 2022 года, и это ещё в самом пессимистичном варианте прогноза. По словам источника, если часть клиентов откажется от своих заказов, выполняемых с использованием данного класса литографии, то их место быстро займут другие.
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Например, потребность в получении 28-нм и 22-нм продукции не уменьшат компании Sony и Infineon. Первая заказывает контрактным производителям выпуск датчиков изображений, которые применяются в камерах смартфонов и других устройств, постепенно увеличивая своё присутствие в сегменте автомобильной автоматики. Компания Infineon тоже может быть заинтересована в выпуске разного рода датчиков, поскольку её продукция применяется и в автомобильном сегменте.