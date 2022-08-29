Агентство Reuters приводит заявления Илона Маска (Elon Musk), который тот сделал на одном из мероприятий в Норвегии. Во-первых, миллиардер заявил, что переход на возобновляемые источники энергии станет самой сложной из задач, которые предстоит решить человечеству, и на это уйдут десятилетия.
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Во-вторых, он добавил, что в ближайшие годы человечеству потребуются нефть и газ, в противном случае цивилизацию ждёт крах. Применительно к добыче этих природных ресурсов в Норвегии глава Tesla и SpaceX заявил о необходимости вести разведку новых месторождений. При этом переход на возобновляемые источники энергии можно осуществлять, используя сеть ветровых электростанций в водах Северного моря и стационарных систем хранения электроэнергии на базе аккумуляторов. По мнению Маска, это позволит обеспечивать прилегающие регионы стабильным электроснабжением даже в зимние месяцы.