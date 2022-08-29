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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD предоставит покупателям плат на базе X670E и B650E больше выбора по количеству линий PCI Express 5.0
И видеокарта, и твердотельные накопители будут работать на пределе возможностей.
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Вездесущий ресурс VideoCardz привычно не стал дожидаться официальной презентации процессоров AMD Ryzen 7000, а со ссылкой на внутреннюю презентацию MSI сообщил, что наборам системной логики AMD X670E и B650E не будет присуще ограничение базовых версий по количеству доступных пользователю линий PCI Express 5.0.

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Источник изображения: wnxod

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В случае с чипсетами AMD X670 и B650 пользователь будет вынужден выбирать между разъёмом PCI Express 5.0 для видеокарты и соответствующими портами M.2 для твердотельных накопителей. На платах с чипсетами X670E и B650E будут предусмотрены и те, и другие одновременно. По всей видимости, за наличие такой возможности придётся доплатить. Порядок цен может стать понятен уже совсем скоро.

#amd #материнские платы #ryzen 7000 #socket am5 #amd b650e #amd x670e
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