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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Honda и LG Energy Solution наладят выпуск тяговых аккумуляторов в США
На совместном предприятии в штате Огайо, которое начнёт строиться в следующем году.
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Как напоминает Nikkei Asian Review, южнокорейская компания LG Energy Solution остаётся вторым по величине производителем тяговых аккумуляторов для электромобилей в мире, уступая только китайской CATL. Поскольку последняя теоретически не внушает доверия американским властям, проекты по выпуску тяговых батарей в США крупнейшие игроки местного рынка предпочитают реализовывать именно в сотрудничестве с LG Energy Solution.

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Источник изображения: Honda Motor

Во-первых, LG помогает General Motors снабжать тяговыми батареями электромобили на платформе Ultium, в течение ближайших двух лет её же будет использовать и Honda, причём один из электромобилей на основе этой платформы для рынка США будет носить марку Acura. Во-вторых, LG объявила о намерениях выпускать в этой стране аккумуляторные ячейки для концерна Stellantis. В-третьих, как поясняют японские СМИ, со следующего года Honda и LG Energy Solution начнут строить в Огайо предприятие по выпуску тяговых батарей, и для японской марки оно станет первым подобного рода.

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Наладить выпуск аккумуляторов для электромобилей Honda в США партнёры надеются с 2025 года. Наверняка ими уже будут снабжаться электромобили японской марки, основанные на платформе следующего поколения, которая сейчас разрабатывается для местного рынка силами специалистов Honda Motor. К концу десятилетия компания надеется наладить в США ежегодный выпуск 800 тысяч электромобилей. Как ожидается, предприятие в Огайо сможет выпускать количество аккумуляторов, необходимое для производства 600 тысяч электромобилей ежегодно.

#электромобили #сша #аккумуляторы #honda #lg energy solution #honda motor
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