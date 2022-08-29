В конструкции каждого робота предусмотрено не менее 40 электродвигателей.

По информации ресурса Electrek, специализирующееся на разработке электродвигателей подразделение Tesla открыло несколько вакансий, имеющих отношение к созданию сервоприводов и исполнительных механизмов человекоподобного робота, известного под именами Optimus и Bot соответственно, причём если основная их часть привлекает соискателей к работе в Калифорнии, то одна допускает проживание в греческой столице, откуда родом руководитель проекта Константинос Ласкарис (Konstantinos Laskaris).

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Источник изображения: Tesla

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Напомним, в конце сентября Tesla намеревается продемонстрировать рабочий прототип человекоподобного робота Optimus, который в серийной версии должен будет оснащаться не менее чем 40 сервоприводами. По этой причине работы у инженеров, имеющих опыт создания электромоторов, действительно будет много. На конвейер компания этого робота намеревается поставить уже в следующем году, поэтому и сроки поджимают. В своё время Илон Маск (Elon Musk) успокоил сторонников идеи «восстания машин», что взрослый здоровый человек в случае необходимости сможет одолеть такого робота силой или просто убежать от него.