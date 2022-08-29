Подана заявка на регистрацию новых торговых марок.

Наличие огромного количества открытых источников информации делает подготовку к анонсу новых продуктов Apple не таким уж секретным процессом, как хотелось бы руководству компании. По информации Bloomberg, недавно она через подставные компании подала заявку на регистрацию торговых марок «Reality Pro», «Reality One» и «Reality Processor». По мнению авторов исходной публикации, две первые могут иметь отношение к гарнитурам дополненной или виртуальной реальности, а последняя наверняка обозначает входящий в состав этих устройств процессор.

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Источник изображения: Apple

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Предполагается, что в серию первое устройство Apple для работы в среде виртуальной реальности пойдёт не ранее следующего года. Компания уже закрепила за собой торговую марку «realityOS», которая может иметь отношение к соответствующей программной платформе. Apple намеревается разработать для нового типа устройств приложения, позволяющие не только просматривать кино и играть, но и общаться с компаньонами в среде виртуальной реальности.