Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
SMIC выделит $7,5 млрд на строительство нового предприятия в Китае
Особая экономическая зона Тяньцзинь приютит ещё одно предприятие компании по выпуску чипов.
рекомендации
3060 Ti MSI за копейки - смотри
-30% на 6700XT ASUS
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti ASUS
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
3060 ASUS дешевле 40 тр

Компания SMIC остаётся крупнейшим контрактным производителем полупроводниковой продукции в Китае, а потому уже не первый год подряд становится мишенью для секторальных санкций США. Недавно власти последней из стран запретили партнёрам по всему миру поставлять в Китай оборудование, которое можно использовать для производства 14-нм чипов. Ранее граница проходила по рубежу «10 нм», но власти США решили ужесточить требования. Кроме того, они не будут субсидировать строительство в США предприятий тех компаний, которые собираются в ближайшие десять лет расширять на территории КНР выпуск продукции по технологиям с нормами 28 нм и более «тонкими».

реклама

Как сообщает Nikkei Asian Review, компания SMIC собирается построить в Тяньцзине новое предприятие по выпуску 28-нм и более грубой продукции в количестве 100 тысяч кремниевых пластин в месяц, потратив на это $7,5 млрд. В этом регионе у SMIC уже есть предприятие, но оно работает с типоразмером пластин 200 мм, тогда как новое освоит обработку кремниевых пластин типоразмера 300 мм.

Источник изображения: SMIC

рекомендации
3060 Ti за 40 тр в Регарде
3070 за 40 тр MSI в Ситилинке
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3050 ASUS уже 30 тр
12700KF за копейки в Ситилинке
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Когда будет завершено строительство нового предприятия SMIC, не уточняется, но власти КНР должны оказать содействие компании в форме субсидий. Независимые исследователи недавно выяснили, что SMIC смогла ещё год назад освоить поставки полупроводниковых изделий, по своим свойствам сопоставимых с 7-нм продукцией TSMC, хотя доступа к передовому литографическому оборудованию у китайской компании нет.

#полупроводники #литографическое производство #китай #китайские производители #smic
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Объёмы инвестиций Micron в строительство предприятий на территории США вырастут до $160 млрд
Xiaomi ищет партнёра для начала выпуска электромобилей в 2024 году
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 лучших кооперативных игр для двух игроков
20
"Реальная частота памяти" или о вашей отсталости от технологий
47
Улучшаю дешёвый кулер для процессора топовым вентилятором, результат впечатляет
76
Гайд по грамотному и эффективному разгону видеокарт GeForce RTX
52
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z690 Torpedo
20
Электрокары не оправдали ожиданий экспертов – цены растут, а перспективы туманны
37
В США назревает гражданское противостояние – стоит ли ждать войны и в чём причина противоречий
94
Как установить SATA накопители, если корпус слишком маленький для этого
29
Краткий обзор фильма "За пределами пустоты"
17
Краткое тестирование в игре Saints Row 2022
4

Сейчас обсуждают

stas1986
08:29
У Nvidia после Turing с производительностью на ватт все плохо стало, не смотря на новые тех процессы. Но не настолько же: RTX 4060 с потреблением 240W имеет производительность на уровне с RTX 3060 Ti ...
Народные GeForce RTX 4060 и RTX 4060 Ti почти в 1.5 раза быстрее своих предшественниц — инсайд
Yilec
08:26
Земля тряслась - как наши груди, Смешались в кучу кони, люди, И залпы тысячи орудий Слились в протяжный вой... (С) М.Ю. Лермонтов 🤪
Дебютный трейлер экшена Quantum Knights, в котором уживаются магия и огнестрельное оружие
Гоогле Гооглев
08:23
Ахахаха
Гайд по грамотному и эффективному разгону видеокарт GeForce RTX
Ярослав Богомолов
08:20
Лексагон, это далеко не столь очевидно, что он рассчитывает на рост. Вполне возможно, что это просто показательное мероприятие, чтобы придать уверенности инвесторам на фоне медленного, но верного обва...
Налетай, подешевело: глава Intel купил акций компании на полмиллиона долларов
stas1986
08:18
Да не логично ей было давать 12 ГБ, ведь более старшие RTX 3060 Ti, RTX 3070, RTX 3070 Ti имеют 8 ГБ.
Инсайдер поделился производительностью RTX 4060 и RTX 4060 Ti
swr5
08:07
Мониторы у Dell были приличными десять лет назад, за все эти годы качество очень сильно упало, а ценник непомерно вырос.
Dell уходит из России и увольняет всех сотрудников
Андрей Стелкори
08:03
Каким местом ты пытался выставить 3600? Там предел это 3200 - штатная частота для 11го поколения. H чипсет в разгон ОЗУ не может.
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime H510M-K: бюджетный король
Андрей Стелкори
08:00
Никак, у нее нет поддержки этой мертвой системы.
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime H510M-K: бюджетный король
MrBruno77
07:59
игра неоптимизированный кусок говна, fhd высокие настройки графики, r5 5600x rtx 3070, просадки до 20 кадров со включенным dlss, да сюжет говно как и сама игра
NVIDIA против AMD – какую видеокарту купить для Cyberpunk 2077 в разрешении 1080р, 2К и 4К
Ел Гречко
07:58
сейчас вообще-то довольно неплохой отложенный спрос со стороны самых верных покупателей - геймеров-задротов. И на фоне видеокарт по 1000+ долларов они даже насчёт цен сильно ныть не будут. Вообще, ес...
NVIDIA в последние полтора года могла получать от реализации видеокарт майнерам по $800 млн в квартал
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем