Особая экономическая зона Тяньцзинь приютит ещё одно предприятие компании по выпуску чипов.

Компания SMIC остаётся крупнейшим контрактным производителем полупроводниковой продукции в Китае, а потому уже не первый год подряд становится мишенью для секторальных санкций США. Недавно власти последней из стран запретили партнёрам по всему миру поставлять в Китай оборудование, которое можно использовать для производства 14-нм чипов. Ранее граница проходила по рубежу «10 нм», но власти США решили ужесточить требования. Кроме того, они не будут субсидировать строительство в США предприятий тех компаний, которые собираются в ближайшие десять лет расширять на территории КНР выпуск продукции по технологиям с нормами 28 нм и более «тонкими».

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Как сообщает Nikkei Asian Review, компания SMIC собирается построить в Тяньцзине новое предприятие по выпуску 28-нм и более грубой продукции в количестве 100 тысяч кремниевых пластин в месяц, потратив на это $7,5 млрд. В этом регионе у SMIC уже есть предприятие, но оно работает с типоразмером пластин 200 мм, тогда как новое освоит обработку кремниевых пластин типоразмера 300 мм.

Источник изображения: SMIC

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Когда будет завершено строительство нового предприятия SMIC, не уточняется, но власти КНР должны оказать содействие компании в форме субсидий. Независимые исследователи недавно выяснили, что SMIC смогла ещё год назад освоить поставки полупроводниковых изделий, по своим свойствам сопоставимых с 7-нм продукцией TSMC, хотя доступа к передовому литографическому оборудованию у китайской компании нет.