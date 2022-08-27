С начала этого года акции Intel упали в цене на 37%, поэтому очередное снижение курса до $33,36 за штуку могло подтолкнуть генерального директора Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) к увеличению количества этих ценных бумаг, находящихся в собственности. Что характерно, как отмечает Barron’s, покупка была совершена на открытом рынке по средней цене $33,86 за акцию.
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Всего Гелсингер приобрёл 14 800 акций на общую сумму $501 153. В этом году это его уже третья сделка на открытом рынке, но эта стала самой крупной за время пребывания на посту генерального директора, отсчитываемое с февраля 2021 года. Очевидно, что подобную инвестицию глава компании сделал в расчёте на последующее укрепление курса акций Intel.