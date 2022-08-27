Основатель «агентства имени себя» Jon Peddie Research в интервью ресурсу Barron’s упомянул ещё один важный фактор, который в ближайшие месяцы будет способен оказывать негативное влияние на способность компании NVIDIA сопротивляться кризисным явлениям на рынке видеокарт. Очевидно, что по мере отказа Ethereum от модели «proof of work» на вторичный рынок хлынут огромные количества подержанных видеокарт, и при всём том напускном пренебрежении к ним со стороны геймеров цена будет стимулировать экономных любителей игр присматриваться к заманчивым предложениям вторичного рынка, лишая NVIDIA возможности продавать желаемое количество новых видеокарт.
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Мало кто из аналитиков, как отмечается в первоисточнике, берёт в расчёт фактор конкуренции со стороны AMD, которая до конца этого года должна представить видеокарты с архитектурой RDNA 3. Им приписывается не только возросшее соотношение цены и производительности, но и компоновка с использованием чиплетов. По мнению основателя Jon Peddie Research, в «ценовой войне» на рынке видеокарт у AMD появится очевидное преимущество именно за счёт использования чиплетов. Это позволит компании, возглавляемой Лизой Су (Lisa Su) отыграть хотя бы часть позиций на потребительском рынке видеокарт.