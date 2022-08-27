А теперь всё будет усугубляться снижением цен на видеокарты.

Квартальный отчёт NVIDIA, опубликованный на этой неделе, дал богатую пищу для размышлений, хотя ещё не все откровения были сделаны – форма 10-Q на сайте компании пока не доступна для скачивания, а она обычно таит немало интересной информации. Специалисты Wedbush Securities считают, что за последние полтора года NVIDIA в среднем получала по $800 млн в квартал от реализации видеокарт для нужд майнеров, не считая специализированных ускорителей CMP, поставки которых в текущем году она минимизировала.

реклама

Источник изображения: NVIDIA

рекомендации 3060 Ti за 40 тр в Регарде 3070 за 40 тр MSI в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай -30% на 6700XT ASUS 3070 Ti за 60 тр в Регарде 3050 ASUS уже 30 тр 12700KF за копейки в Ситилинке 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде Рухнула цена i9 12900K на треть В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Таким образом, второй в истории человечества криптовалютный бум позволил NVIDIA выручить не менее $4,8 млрд, но сейчас гораздо важнее то, что в свете реформирования модели функционирования сети Ethereum спрос на видеокарты со стороны майнеров резко обрушится. Для NVIDIA всё будет усугубляться снижением цен на видеокарты, поэтому выручка будет сокращаться в силу сразу нескольких факторов.