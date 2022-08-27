Квартальный отчёт NVIDIA, опубликованный на этой неделе, дал богатую пищу для размышлений, хотя ещё не все откровения были сделаны – форма 10-Q на сайте компании пока не доступна для скачивания, а она обычно таит немало интересной информации. Специалисты Wedbush Securities считают, что за последние полтора года NVIDIA в среднем получала по $800 млн в квартал от реализации видеокарт для нужд майнеров, не считая специализированных ускорителей CMP, поставки которых в текущем году она минимизировала.
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Таким образом, второй в истории человечества криптовалютный бум позволил NVIDIA выручить не менее $4,8 млрд, но сейчас гораздо важнее то, что в свете реформирования модели функционирования сети Ethereum спрос на видеокарты со стороны майнеров резко обрушится. Для NVIDIA всё будет усугубляться снижением цен на видеокарты, поэтому выручка будет сокращаться в силу сразу нескольких факторов.