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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA в последние полтора года могла получать от реализации видеокарт майнерам по $800 млн в квартал
А теперь всё будет усугубляться снижением цен на видеокарты.
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Квартальный отчёт NVIDIA, опубликованный на этой неделе, дал богатую пищу для размышлений, хотя ещё не все откровения были сделаны – форма 10-Q на сайте компании пока не доступна для скачивания, а она обычно таит немало интересной информации. Специалисты Wedbush Securities считают, что за последние полтора года NVIDIA в среднем получала по $800 млн в квартал от реализации видеокарт для нужд майнеров, не считая специализированных ускорителей CMP, поставки которых в текущем году она минимизировала.

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Источник изображения: NVIDIA

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Таким образом, второй в истории человечества криптовалютный бум позволил NVIDIA выручить не менее $4,8 млрд, но сейчас гораздо важнее то, что в свете реформирования модели функционирования сети Ethereum спрос на видеокарты со стороны майнеров резко обрушится. Для NVIDIA всё будет усугубляться снижением цен на видеокарты, поэтому выручка будет сокращаться в силу сразу нескольких факторов.

#nvidia #аналитика #видеокарты #финансы #майнинг не выгоден
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