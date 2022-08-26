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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В третьем квартале объёмы поставок ноутбуков вырастут на 12%
В четвёртом – лишь на 3%.
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По данным DigiTimes Research, во втором квартале объёмы поставок ноутбуков сократились на 16% последовательно и на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На складах производителей накопилось внушительное количество готовой продукции, но по мере начала сезона деловой активности продажи ноутбуков будут оживать.

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Источник изображения: DigiTimes

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Как считают авторы публикации, мировые объёмы поставок ноутбуков последовательно вырастут в третьем квартале на 12%, в четвёртом квартале они увеличатся ещё на 3%. Производители заинтересованы в том, чтобы выполнить хотя бы часть плана на текущий год, поэтому во втором полугодии разного рода маркетинговые акции активизируются. Из шести ведущих поставщиков лишь Asustek Computer по итогам третьего квартала столкнётся со снижением объёмов поставок ноутбуков, поскольку на складах в Европе у неё достаточно готовой продукции, которую предстоит реализовать, а дополнительные объёмы производства не потребуются. Apple продемонстрирует рост поставок на 40% по сравнению со вторым кварталом, когда деятельность её подрядчиков в Китае сильно пострадала от локдаунов. Плюс, эта марка готовит к осеннему сезону новые модели MacBook на базе процессоров семейства M2, которые должны пользоваться хорошим спросом.

#аналитика #ноутбуки
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