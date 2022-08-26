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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Panasonic собирается построить в США третье предприятие по производству тяговых батарей
Хотя и второе ещё не построено.
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Издание The Wall Street Journal сообщает, что японская корпорация Panasonic не собирается ограничиваться предприятием в Канзасе, которое должно обойтись компании в $4 млрд и обеспечить производство литиевых аккумуляторов типоразмера 4680, уже используемых компанией Tesla в своих электромобилях американской сборки. Совместное предприятие Tesla и Panasonic действует в штате Невада, обеспечивая потребности первой из компаний.

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Источник изображения: Xinhua News Agency, Getty Images

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Ещё одно предприятие Panasonic может появиться в Оклахоме, по своим возможностям оно будет сопоставимо со строящимся в Канзасе, потребует затрат в размере $4 млрд. Часть этой суммы может быть компенсирована субсидиями со стороны властей штата. Некий проект с привлечением «производственной компании» был анонсирован властями Оклахомы ещё в апреле, за пять лет он должен был создать 4000 новых рабочих мест. Panasonic сможет поставлять батареи с местного предприятия для нужд компании Canoo, которая свои электромобили будет выпускать в том же штате.

#tesla #электромобили #panasonic #литиевые аккумуляторы
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