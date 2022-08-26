По информации Bloomberg, у компании Xiaomi возникли некоторые трудности с самостоятельным оформлением лицензии на серийный выпуск электромобилей, поскольку китайские власти устали от неконтролируемого роста количества автопроизводителей и нерационального использования государственных субсидий на поддержку всего этого многообразия компаний. Часть предприятий по выпуску электромобилей в КНР либо загружена не полностью, либо вообще простаивает по причине банкротства владельцев. Не всем китайским предпринимателям удалось освоить такой бизнес с нуля.
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По причине ужесточения требований Xiaomi теперь ищет партнёра с действующей лицензией на серийный выпуск автомобилей. Одним из кандидатов является автогигант BAIC, у которого есть совместное предприятие с Hyundai Motor. Устаревший завод в окрестностях Пекина может быть перепрофилирован под выпуск электромобилей для Xiaomi. За ближайшие десять лет последняя собирается вложить в разработку и выпуск машин на электротяге не менее $10 млрд. Приступить к производству электромобилей Xiaomi хотела бы с 2024 года. Получить доступ к готовому предприятию в этой ситуации выгоднее, чем строить своё.