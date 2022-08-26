Объявляя о сделке с американским оператором связи T-Mobile, Илон Маск (Elon Musk), по словам издания The Verge, сообщил о намерениях использовать спутники Starlink для передачи информации на электромобили Tesla. Таким образом, машины этой марки смогут получить доступ к глобальной сети в тех местах, где отсутствует покрытие наземных сетей сотовой связи – до последнего времени для этих целей использовалась сеть LTE оператора AT&T.
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На каких условиях будет предоставляться этот доступ, не уточняется, но бортовые системы Tesla довольно интенсивно потребляют трафик, поскольку могут, например, транслировать видео с своих камер. Пропускной способности спутниковой сети для этих нужд может не хватить, но какие-то базовые потребности в условиях отдалённости от наземных сетей связи она наверняка покроет.