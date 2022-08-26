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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Объёмы инвестиций Micron в строительство предприятий на территории США вырастут до $160 млрд
В четыре раза от первоначально объявленного уровня.
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В начале этого месяца компания Micron Technology заявила, что при наличии государственной поддержки в виде субсидий готова в ближайшие восемь лет потратить на строительство предприятий в США не менее $40 млрд собственных средств. Теперь издание DigiTimes сообщает, что данная сумма может вырасти в четыре раза, до $160 млрд.

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Источник изображения: Micron Technology

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По крайней мере, в административном центре штата Техас – городе Остине, будет построено предприятие Micron стоимостью $80 млрд. На этой неделе компания подала властям штата соответствующие заявки, причём предельная сумма инвестиций достигает $160 млрд, по данным источника.

#полупроводники #литографическое производство #micron #сша
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