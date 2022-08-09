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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Micron выделит на строительство новых предприятий в США около $40 млрд
И запустит новое производство во второй половине этого десятилетия.
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Решив, что президент США теперь уже точно подпишет пакет законов о выделении субсидий в размере $52,7 млрд на развитие национальной полупроводниковой отрасли, компания Micron Technology не удержалась от заявления о готовности потратить на соответствующие нужды в ближайшие восемь лет не менее $40 млрд. Производитель намеревается построить на территории США передовые предприятия по выпуску микросхем памяти.

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Источник изображения: Micron

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К следующему десятилетию, по замыслу руководства Micron Technology, это позволит увеличить долю выпускаемой в США памяти на мировом рынке с 2 до 10%. Попутно будут созданы около 40 тысяч рабочих мест, из них около 5000 будут соответствовать высокооплачиваемым позициям. Новые предприятия Micron должны начать действовать на территории США во второй половине этого десятилетия. Дополнительными подробностями о своих планах компания обещает поделиться позднее.

#полупроводники #micron #сша #субсидии
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