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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В июле экспортная выручка Тайваня сократилась
На 7,8% по сравнению с предыдущим месяцем.
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В июле текущего года, как сообщает DigiTimes со ссылкой на статистику государственных органов Тайваня, экспортная выручка острова сократилась последовательно на 7,8% до $54,26 млрд, а в годовом сравнении снижение достигло 1,9%. По мнению авторов публикации, на динамику выручки оказали негативное влияние инфляция и большие объёмы складских запасов на стороне клиентов тайваньских компаний.

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Источник изображения: DigiTimes

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В части готовых электронных изделий снизилась выручка от поставки на экспорт видеокарт и смартфонов, а вот спрос на сетевое оборудование и серверы вырос. Продукция контрактных производителей чипов тоже пользовалась в июле стабильным спросом, тогда как потребность зарубежных клиентов в дисплеях резко сократилась.

#аналитика #финансы #полупроводники #тайвань
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