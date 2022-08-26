Несмотря на пессимизм представителей NVIDIA по поводу финансовых показателей третьего квартала, акции компании вчера завершили торги ростом на 4%, но поддержку всему сектору могла оказать новость о подписании президентом США документа, определяющего состав комитета, который будет следить за выделением и расходованием субсидий на развитие национальной полупроводниковой отрасли. Специалисты Baird оказались в числе тех, кто не стал рассчитывать на скорое восстановление спроса на игровые видеокарты NVIDIA. По их словам, проблемы с излишками готовой продукции компании придётся устранять как минимум до конца текущего года.
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Более того, авторы прогноза убеждены, что даже после выхода на рынок представителей архитектуры Ada Lovelace компания будет поставлять графические процессоры своим партнёрам в уменьшенном количестве, поскольку складские запасы последних будут по-прежнему велики. Ситуацию усугубят низкий спрос на ноутбуки и реформа модели функционирования сети Ethereum. Прибыльность бизнеса NVIDIA будет подрывать и смещение спроса в сторону более доступных графических решений, а также экспансия автомобильного направления, которое не обладает высокой маржинальностью.