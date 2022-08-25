Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA не особо боится конкуренции с новыми видеокартами AMD
Руководство компании убеждено, что продукция этой марки более популярна среди геймеров.
рекомендации
3050 MSI Gaming за 30тр в Ситилинке
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3060 MSI Gaming за 40 тр в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti ASUS
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
3060 ASUS дешевле 40 тр

Представители ресурса Barron’s задали финансовому директору NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) вопрос о конкурентной обстановке на рынке видеокарт в связи с предстоящим выходом графических решений AMD нового поколения, который должен состояться до конца текущего года, если верить ранним заявлениям руководства компании.

реклама

Источник изображения: NVIDIA

рекомендации
3060 Ti за 40 тр в Регарде
3070 за 40 тр MSI в Ситилинке
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-30% на 6700XT ASUS
3070 Ti за 60 тр в Регарде
3050 ASUS уже 30 тр
12700KF за копейки в Ситилинке
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
Рухнула цена i9 12900K на треть
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Колетт Кресс невозмутимо заявила, что торговая марка NVIDIA получила более широкое признание в кругах любителей игр, она чаще упоминается в рейтингах, описывающих самые популярные видеокарты среди клиентов игровых сервисов. Во-вторых, представительница NVIDIA убеждена, что плотное сотрудничество с издателями и разработчиками игр, а также преимущество в программной сфере позволят компании победить конкурента.

#amd #nvidia #видеокарты #radeon rx 7000 #geforce rtx 40
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

NVIDIA обещает определиться с ценами на GeForce RTX 40 ближе к моменту анонса
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

10 малоизвестных, полезных, бесплатных и компактных утилит для Windows 10 и 11
6
Собираем продвинутый игровой ПК 2022 года за 150 тысяч рублей для любых игр в QuadHD (Август)
44
Веселая правда о российском роботе-собаке с ракетной установкой
69
Обзор и тестирование игрового ноутбука MSI Katana GF66 11UG
7
Краткий обзор бюджетного SSD Apacer AS340X 480GB AP480GAS340XC-1
7
Мои впечатления от игры The Dark Eye Demonicon. Часть 2
+
Мои впечатления от игры The Dark Eye Demonicon. Часть 3
+

Сейчас обсуждают

VRoman
09:09
С себестоимостью ты очень сильно ошибаешься.
Основатель NVIDIA утверждает, что объёмы розничных продаж видеокарт сейчас на 70% выше, чем до пандемии
V.L.A.D.L.E.N
09:06
1600 за 11к. Надо иметь особый склад ума для подобной покупки.
Сколько стоит процессор для бедного студента – выбираем оптимальный камень для учёбы и игр
Yoda_
09:04
Так и есть. Вангую, что эти терафлопсы чисто для лучей накрутили, т.к. рт ядра не справляются.
Финальные характеристики GPU NVIDIA слили за месяц до релиза – 2-кратного прироста fps не будет
Michiru1
09:00
Синибенч указывает базовые частоты, так что тут ты не прав.
Энтузиаст сопоставил достижения образцов Ryzen 7 7700X и Core i7-13700K в бенчмарке Cinebench R20
Lurker-beta
09:00
Начал читать: "Корректируя цвет по числам, дальтоник демонстрирует весьма убедительные результаты. Не имея проблем с распознаванием цветов, мы, конечно, можем добиться гораздо большего" Т.е. по его мн...
Выращивание растений в марсианском грунте стало возможным благодаря анаэробным микробам
Дмитрий Юфа
08:57
Как я понимаю, у вас две сборки, одна с 5900Х, другая с 12700KF. А что на карты, что за игры? PS: Я любитель поставить 5950Х на x570 Aorus Master.
AMD Ryzen 7000 (Zen 4) на AM5 порадуют производительностью, но должны идти с зубочистками в наборе
Lurker-beta
08:56
1)атмосфера на марсе в 100 раз ближе к вакууму, чем к земной(если смотреть по давлению) 2)от излучения легко экранироваться фольгой 3)да, от излучения температура стремиться к нулю. Но достаточно медл...
Выращивание растений в марсианском грунте стало возможным благодаря анаэробным микробам
Сергей Игнатовский
08:53
Это ложь. По среднему у них примерный паритет, а в разгоне 12900К быстрее.
Intel Core i9-13900K в Geekbench значительно производительнее AMD Ryzen 7 5800X и Ryzen 9 5950X
Lurker-beta
08:53
1)что конкретно читать? вообще про орбиту марса я уже читал. 2)что не так с 150 ватным усилителем? 3)1-я попавшаяся статься, время прохождения сигнала плавает в 4 раза https://habr.com/ru/post/170865/...
Выращивание растений в марсианском грунте стало возможным благодаря анаэробным микробам
Сергей Игнатовский
08:52
Ты лучше нормальный обзор от i2hard посмотри, а не эту забугорную экселевскую хунту.
Intel Core i9-13900K в Geekbench значительно производительнее AMD Ryzen 7 5800X и Ryzen 9 5950X
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем