Представители ресурса Barron’s задали финансовому директору NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) вопрос о конкурентной обстановке на рынке видеокарт в связи с предстоящим выходом графических решений AMD нового поколения, который должен состояться до конца текущего года, если верить ранним заявлениям руководства компании.
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Колетт Кресс невозмутимо заявила, что торговая марка NVIDIA получила более широкое признание в кругах любителей игр, она чаще упоминается в рейтингах, описывающих самые популярные видеокарты среди клиентов игровых сервисов. Во-вторых, представительница NVIDIA убеждена, что плотное сотрудничество с издателями и разработчиками игр, а также преимущество в программной сфере позволят компании победить конкурента.